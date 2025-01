information fournie par France 24 • 22/01/2025 à 12:43

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza reste fragile et pourrait s'effondrer à tout moment en raison d'un processus long et opaque, avertissent des experts. "Il n'y a pas d' horizon politique", explique notre invité David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques. M. Rigoulet-Roze estime que "la suite de la trêve est beaucoup plus compliquée et que la contradiction du processus est en cours".