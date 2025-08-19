 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Suisse offrira "l'immunité" à Poutine s'il "vient pour une conférence de paix" (ministre)

information fournie par AFP Video 19/08/2025 à 13:21

La Suisse offrira "l'immunité" au président russe Vladimir Poutine, malgré son inculpation devant la Cour pénale internationale, à condition qu'il vienne "pour une conférence de paix", assure le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis. SONORE

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
