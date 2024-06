La stratégie climat d’Heineken est-elle convaincante ?

information fournie par Boursorama • 19/06/2024 à 17:36

Le brasseur et distributeur, leader sur ces deux activités en France, s'est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation de son activité, avec un engagement dans les territoires. Passage au crible la stratégie climat et RSE d'Heinekein dans l'Hexagone avec Caroline Missika, directrice des affaires publiques, de la communication et de la RSE. Que penser de cette stratégie ? Réponse dans "l'oeil du gérant" avec Valérie Demeure, directrice de l'analyse ESG chez Ofi Invest AM.

