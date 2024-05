information fournie par France 24 • 26/05/2024 à 13:29

Joachim Bitterlich, ancien diplomate à l’Otan, ancien conseiller du chancelier allemand Helmut Kohl et professeur à l'ESCP Europe de Paris, était l’invité de l’antenne de France 24 dimanche 26 mai. Il revient sur la visite d’État qu'Emmanuel Macron entame dimanche en Allemagne, la première d’un président français en 24 ans. Pour Joachim Bitterlich, "il est urgent que Paris et Berlin s'écoutent, se comprennent et se ressaisissent" car "l'Union européenne en a besoin".