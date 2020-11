La relance, fortifiant de l'économie

France 24 • 16/11/2020 à 11:35

L'économie aussi est frappée par de plein fouet par la pandémie de Covid-19. L'année 2020 sera celle de la récession : à l'échelle mondiale, le PIB devrait reculer de 4%. La chute serait même de 8% en zone euro., tandis que l'Afrique sub-saharienne - c'est une première en 25 ans -, enregistrerait une baisse de -3%. Pour limiter les dégâts et regagner au plus vite le terrain perdu, les gouvernements n'ont qu'un mot à la bouche : la relance économique. Mais qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne exactement ?