information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 18:28

La Biélorussie est en conflit avec l'Union européenne au sujet des migrants qui campent à sa frontière occidentale. L'UE accuse la Biélorussie d'avoir fait venir par avion des milliers de personnes du Moyen-Orient et de les pousser à entrer dans l'Union européenne en passant par la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Les journalistes Gulliver Cragg et Pascale Mariani sont allés à la rencontre de ces migrants qui craignent l'arrivée de l'hiver.