information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 19:00

Rendez-vous avec une partie de l’équipe du film événement franco-belge "La nuit se traîne". À cette occasion, Michiel Blanchard (réalisateur), Jonathan Feltre (comédien) , Boris Van Gils et Michaël Goldberg (Boucan prod) reviennent sur les coulisses du tournage, les métiers du cinéma et leurs parcours personnels. Dans cet épisode, François Damiens et Natacha Krief offrent les vidéos surprises.