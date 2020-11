"La guerre secrète des espions" : une lutte sans merci

France 24 • 25/11/2020 à 14:07

Plus que jamais présents sur le terrain, les espions poursuivent leurs missions : espionnage économique, politique, militaire mais aussi assassinats. De la CIA américaine au SVR russe en passant par le Mossad israélien et bien sûr la DGSE française, les services de renseignements continuent de se livrer une guerre plus ou moins discrète. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Jacques Follorou, journaliste d'investigation au Monde et auteur du livre "La guerre secrète des espions" (Éd. Plon).