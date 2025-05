information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 23:17

La France a décidé ce vendredi de porter plainte contre l’Iran devant la Cour internationale de justice pour violation de la protection consulaire. En cause : la détention jugée arbitraire de Cécile Kohler et Jacques Paris. Ce couple de Français est détenu à Téhéran depuis plus de trois ans dans des conditions proches de la torture, selon Paris.