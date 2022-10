La crise ukrainienne, un électrochoc pour les ambitions militaires de l’Allemagne

information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 15:11

C'est une révolution pour un pays de tradition pacifiste : le Parlement allemand a voté en juin dernier l'allocation d'une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser une armée dont l'état du matériel est jugé obsolète. Un fonds spécial qui doit non seulement remettre la Bundeswehr à jour, mais aussi en faire la plus grande armée conventionnelle d'Europe… Un objectif qui paraissait encore impensable avant la guerre en Ukraine, mais auquel la population adhère : environ deux tiers des Allemands se disent en effet favorables à la modernisation de leur armée. Reportage d'Anne Mailliet, Willy Mahler et Kilian-Davy Baujard.