La course aux technologies quantiques : un nouveau champ de bataille

information fournie par France 24 • 26/12/2022 à 06:54

Avec les technologies quantiques s’ouvre un nouveau monde mais aussi un nouveau champ de bataille de l’affrontement économique mondial. Dans cette course, la France possède des atouts à faire valoir face aux géants mondiaux que sont les Chinois et les Américains. Florent Grosmaitre, est PDG de CryptoNext Security, une start-up française en pointe dans la cybersécurité et Olivier Tonneau, associé chez Quantonation, le premier fonds de capital-risque dédié aux technologies quantiques.