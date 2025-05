La chute de Gérard Depardieu, signe que le cinéma évolue

information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 17:36

Le plus célèbre des acteurs français à l’international, Gérard Depardieu, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur deux femmes, Amélie et Sarah*. Il doit aussi être inscrit sur le fichier des délinquants sexuels et payer, entre autres, 1 000€ aux deux plaignantes au titre de la victimisation secondaire. "Gégé" a annoncé qu’il allait interjeter appel – et reste présumé innocent avant la conclusion de la nouvelle procédure - mais ce procès est en soi le signe que les temps changent. Sept ans après le MeToo qui a déferlé sur Hollywood, le cinéma français semble, enfin, faire son examen de conscience.