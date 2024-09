information fournie par France 24 • 03/09/2024 à 15:17

On la dit omniprésente en Afrique. Pourtant, les chiffres montrent que la Chine est un investisseur mineur sur le continent : moins de 2 % de ses stocks d’investissements étrangers en 2021 contre plus de 63 % en Asie et près de 5 % en Europe. Alors, comment interpréter ce paradoxe ? Pour en discuter, Ali Laïdi reçoit Xavier Auregan, maître de conférences à l’Université catholique de Lille et auteur de "Chine, puissance africaine", publié chez Armand Colin.