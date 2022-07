"La changement climatique vient doper" les événements météorologiques extrêmes

information fournie par France 24 • 19/07/2022 à 17:14

L'Europe étouffe sous une vague de chaleur extrême, des records de température sont atteints dans plusieurs régions françaises et au Royaume-Uni. Les experts s'accordent pour dire que le changement climatique est la cause de ces événements météorologiques extrêmes, et les conséquences sont multiples, notamment sur l'agriculture et les forêts, comme l'explique Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'IRD, qui était l'invitée de France 24.