information fournie par France 24 • 09/09/2021 à 00:16

La Cédéao a suspendu la Guinée de ses instances à la suite du coup d'état de dimanche, et demande la libération du président déchu Alpha Condé. Au Maroc, clôture d'un scrutin décisif pour le parti islamiste PJF au pouvoir depuis une décennie. Et enfin, de nombreux artistes présents au festival FEMUA en Côte d'Ivoire ont salué la mémoire de notre collègue et ami Amobé Mévégué, journaliste culturel et panafricaniste, disparu à 52 ans.