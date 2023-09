La BCE est-elle crédible en appelant à une accélération de la transition énergétique ?

information fournie par Ecorama • 13/09/2023 à 14:00

La Banque centrale européenne a cherché à étudier les conséquences pour l'économie d'une transition énergétique à partir de trois scénarios. Résultat : plus le virage vert sera rapide, plus il sera bénéfique pour les ménages et les entreprises. Mais à l'heure où les coûts de financement de la BCE augmentent, n'y a-t-il pas une forme de contradiction ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView. Ecorama du 13 septembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com