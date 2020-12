L'Union européenne veut imposer ses règles aux Gafa

France 24 • 15/12/2020 à 10:36

Les commissaires européens au Marché intérieur et à la Concurrence, Thierry Breton et Margrethe Vestager présentent mardi deux règlements pour réguler l'espace numérique européen. La dernière directive remonte à l'an 2000. Il n'y avait alors ni Facebook, ni Twitter, ni même Amazon dans la forme où on le connait aujourd'hui. Les deux réglementations visent à réguler les contenus afin de limiter la prolifération de contenus haineux ou d'arnaques, mais aussi les règles de vie économique. En revanche, le texte présenté ne concernera pas la fiscalité.