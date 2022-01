L'Ukraine et l'armement nucléaire à l’ordre du jour des pourparlers entre Washington et Moscou

information fournie par France 24 • 10/01/2022 à 12:26

L'Ukraine et la sécurité en Europe sont à l'ordre du jour de plusieurs réunions internationales à partir de dimanche 9 janvier. Tout d'abord avec les pourparlers entre la Russie et les États-Unis à Genève, ensuite avec le rendez-vous entre l'Otan et la Russie; le 12 janvier, avant de finir avec des discussions plus larges, le 13 janvier, entre des représentants russes, américains et de plusieurs pays européens de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).