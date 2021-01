L'"or vert" de Nouvelle-Calédonie menacé par un conflit politico-social

France 24 • 22/01/2021 à 10:52

En Nouvelle-Calédonie, collectivité d'Outre-mer, les indépendantistes kanaks s'opposent au rachat d'une des trois usines de nickel par un consortium d'investisseurs privés emmenés par le suisse Trafigura. Depuis six semaines, ils bloquent le site du sud de l'île. La plus grande usine du territoire, proche de la capitale, est paralysée. Une situation très inquiétante pour l'économie locale : la filière du nickel , surnommé "l'or vert", représente en effet un emploi sur cinq et 90% des exportations de l'archipel.