L'Ocean Viking accueilli à Toulon : Darmanin dénonce "l'attitude inacceptable" de Rome

information fournie par France 24 • 10/11/2022 à 18:27

Après des jours d’errance, les 234 migrants de l'Ocean Viking seront finalement accueillis à Toulon. La France a cédé à l’Italie qui a refusé au navire d'accoster sur ses côtes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce une "attitude inacceptable". En partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, Roselyne Febvre reçoit Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot de la revue Regards et Yasmina Jaafar, journaliste à Franc-tireur.