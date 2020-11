"L'intelligence artificielle peut aider les médecins dans le diagnostic"

France 24 • 20/11/2020 à 17:56

Les vaccins contre la Covid-19 arrivent ! Ils doivent encore confirmer leurs premiers résultats et il faudra également convaincre les populations pour une campagne mondiale de vaccination. En attendant, il faut s'occuper des malades, améliorer les traitements et en trouver de nouveau. C'est la mission des deux invités de l'émission de cette semaine : Jean Dellamonica, spécialiste en médecine intensive et réanimation, et Olivier Humbert, spécialisé en médecine nucléaire, en particulier sur les cancers. Ces deux médecins sont également chercheurs à Nice : ils s'appuient sur l'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic du virus.