L'IA va-t-elle (vraiment) révolutionner le secteur bancaire ?

Le secteur bancaire est vu comme l'un de ceux qui pourrait bénéficier le plus de l'intelligence artificielle, que ce soit au service de la relation client ou dans la gestion de ses process. Mais ces promesses seront-elles tenues ? Comment faire pour bien cibler ses investissements et bien prendre le virage de l'IA quand on est un acteur de la finance ?

En 3 min eco, Christophe Baniol, Partner chez Circle Strategy (le cabinet de conseil en stratégie du groupe Square Management) livre un éclairage averti sur le sujet et donne à voir ce que pourrait être le monde bancaire de demain.

