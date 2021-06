L'hommage de Faustin Linyekula aux victimes congolaises de la Grande Guerre

France 24 • 29/06/2021 à 16:42

Avec "Statue of Loss", le chorégraphe et metteur en scène Faustin Linyekula, fondateur des célèbres Studios Kabako, érige un monument éphémère, chorégraphique et musical à la mémoire des soldats congolais qui combattirent en Belgique contre les troupes allemandes pendant la Première Guerre mondiale, et que les livres d'Histoire ont oublié. Une performance présentée les 25 et 26 juin dans le cadre unique du Panthéon, à Paris. Il nous parle de sa volonté de s'affranchir du regard colonial et transmettre une autre Histoire du Congo.