L'État de Droit, l’arme financière des Européens !

information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 10:25

Bruxelles voudrait mieux défendre ses valeurs et protéger l’État de droit au sein même des 27. Car les dérives autoritaires, la mainmise sur la justice et les médias sont épinglés dans des pays comme la Hongrie et la Pologne, mais aussi, dans une moindre mesure, dans d’autres États membres. La Pologne conteste la supériorité du droit européen à travers un jugement de son Tribunal constitutionnel aux ordres du parti ultra-conservateur au pouvoir. L’Union européenne a désormais la possibilité de taper les mauvais élèves de la démocratie au portefeuille.