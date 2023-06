information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 22:26

Alors que l’armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont « accepté » un cessez-le-feu de 24 heures, l'émissaire de l'ONU, l'Allemand Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais, qui l'accuse d'avoir une responsabilité dans la guerre, où des affrontements se poursuivent aux abords du plus important complexe militaire du pays.