information fournie par France 24 • 09/10/2024 à 11:36

Avec près de 2 millions de tonnes par an, l’Egypte est devenue le premier producteur de dattes au monde. Malgré ce record, ses exportations ne se portent pas si bien. Le pays a décidé d’investir massivement dans la datte Medjoul, une datte plus prisé sur le marché international. Reportage à Bahareyah, d'Edouard Dropsy et Nuria Tesòn.