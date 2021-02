France 24 • 22/02/2021 à 15:04

Entre pop culture et littérature, l'émission À l'Affiche accueille l'écrivain camerounais Eugène Ébodé, auteur de "Brûlant était le regard de Picasso" (Éd. Gallimard) et l'artiste, DJ et compositeur franco-vietnamien Florian Picasso, qui mêle l'héritage du grand maître avec les rythmes electro. découvrir aussi, les clips des artistes Hiro et Kamnouze.