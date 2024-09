information fournie par France 24 • 09/09/2024 à 15:15

Jeudi dernier un petit astéroïde d’environ un mètre de diamètre a été repéré au-dessus du sud-ouest du Pacifique, près des Philippines, et a pénétré l’atmosphère sans causer de dégâts au sol. Il avait été détecté quelques heures seulement avant son entrée dans l’atmosphère. Une avancée en terme de détection et de protection planétaire. C'est seulement la neuvième fois que les astronomes prédisent avec précision la trajectoire et l'impact d'un astéroïde.