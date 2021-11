L'Asie centrale, une région si convoitée

information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 12:20

Sur le chemin des nouvelles routes de la soie, les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale cherchent leur voie, coincées entre la Russie, la Chine et l'Iran, des puissances voisines qui tentent de les attirer dans leur zone d'influence. Il faut dire qu'elles ne manquent pas d'atouts : un sous-sol plutôt riche en gaz et pétrole et surtout une position géographique à l'intersection de plusieurs continents. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Michaël Levystone, chercheur à l'Institut français des relations internationales (IFRI) et auteur de l'ouvrage intitulé "Russie et Asie centrale à la croisée des chemins."