information fournie par France 24 • 16/05/2025 à 17:06

Face à une pollution chimique généralisée et une biodiversité en chute libre, des chercheurs et des agriculteurs du centre-ouest de la France expérimentent depuis plus de 30 ans un modèle agricole révolutionnaire. Sans pesticides, sans engrais de synthèse, sans antibiotiques mais avec la nature. Et ça fonctionne : rendements stables, revenus préservés, et retour du vivant dans les campagnes. Une collaboration inédite en Europe.