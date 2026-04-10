La cathédrale du Vieux-Nice était pleine vendredi pour dire adieu à Loana, première vedette de la téléréalité en France, morte à 48 ans après un itinéraire chaotique qui a marqué toute une génération.
L'adieu en rose et blanc à Loana
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