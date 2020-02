Koba LaD, itinéraire d'un enfant de la street

France 24 • 14/02/2020 à 15:46

Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le nouveau phénomène du rap français : Koba LaD. Du haut de ses 19 ans, il cumule déjà plus de 400 millions de streams, 500 millions de vues de ses clips sur youtube, 2 disques de platine, 2 disques d'or, 5 singles d'or et un single platine ! En préparation de son troisième album, il revient pour nous sur ses débuts dans la musique, sa nouvelle vie et ses aspirations en se livrant naturellement, à cœur ouvert.