information fournie par France 24 • 11/11/2022 à 00:30

La Russie annonce le début de l'évacuation de ses troupes vers la rive orientale du Dniepr. Objectif: fuir Kherson, la seule capitale régionale en leur possession, désormais en passe d'être reprise par les forces ukrainiennes. Retrait réel ou guet-apens ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux. regards croisés aussi sur les revers essuyés par Donald Trump aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis.