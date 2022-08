information fournie par France 24 • 15/08/2022 à 10:30

Le corps humain le fascine et il le sublime. C'est l'objet et le médium de son art. Avec ses pinceaux à fleur de peau, il interroge le lien entre le retour aux sources et le moment présent, entre modernité et traditions.

Le body painter Keulion, Clovis Arnaud Keuleu de son vrai nom, est notre invité.