Kazakhstan : la reprise en main après les émeutes

information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 12:10

En l'espace de trois jours, des manifestations parties d’une lointaine ville de province ont gagné début janvier l’ensemble du Kazakhstan, contraignant l’ancienne République soviétique à réclamer l’aide de la Russie et de ses partenaires au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective. Ces émeutes ont été marquées par une répression sanglante et le pays est revenu dans le giron russe dont il s'était pourtant émancipé ces dernières décennies, en devenant une véritable puissance régionale. L'histoire peut-elle s’arrêter là, dans une région - l'Asie centrale - en proie à bien des tiraillements ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.