Journée de l'Europe : un futur européen à réinventer

France 24 • 07/05/2021 à 15:19

L'Union européenne célèbre depuis 1950 la date du 9 mai, la déclaration Schuman et la Journée de l'Europe. L'année 2021, placée sous le signe de la pandémie de Covid-19, n'échappe pas à la règle. En partenariat avec les représentations en France de la Commission et du Parlement européen, nous vous proposons une émission spéciale lors de laquelle dialoguent trois invités issus des trois Institutions européennes : la Commissaire européenne, Mariya Gabriel, le Secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, et le député européen, Raphaël Glucksmann.