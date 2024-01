Josiane Balasko : "Pendant longtemps, on ne me voyait que dans des rôles pour des comédies"

information fournie par France 24 • 23/01/2024 à 15:24

En cinquante ans de carrière, Josiane Balasko s’est taillé une place à part dans le cinéma français, enchaînant les films et les répliques cultes. L’actrice et réalisatrice, qui se distingue par son franc-parler et son authenticité, a marqué les esprits avec “Gazon maudit”, film sur l’homosexualité féminine, sorti en 1995, en avance sur son temps. Si Josiane Balasko excelle dans le registre comique, elle sait aussi incarner des personnages plus dramatiques, comme dans son dernier film “Captives”, d’Arnaud des Pallières.