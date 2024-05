Joseph Bahout, Université américaine de Beyrouth : "Le Proche-Orient est à la croisée des chemins"

information fournie par France 24 • 07/05/2024 à 14:09

Sept mois après le 7 octobre, le monde a les yeux rivés sur Rafah. Dans cette ville d'à peine plus de 60 km², située à l'extrême sud de la bande de Gaza, plus d'un million de civils se massent depuis le début de la guerre. L'armée israélienne a déployé des chars mardi dans la ville et pris le contrôle du passage frontalier avec l'Égypte, coupant l'accès pour l'aide humanitaire au territoire palestinien assiégé. La trêve est-elle encore possible ? Nous sommes à Rafah avec le journaliste Rami Abu Jamus, à Jérusalem avec notre correspondant Ludovic de Foucaud, à Beyrouth avec Joseph Bahout, directeur de l'Institut des Affaires publiques et internationales à l'Université américaine de Beyrouth, et en plateau avec notre chroniqueuse Shirli Sitbon.