Jordanie : à la rencontre des Palestiniens de Zarqa, trois générations après la "Nakba"

information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 11:29

La ville jordanienne de Zarqa est empreinte d’une forte identité palestinienne. Et pour cause. En 1948, la création de l’État d’Israël est synonyme de "Nakba" ("Grande catastrophe") pour les Palestiniens : 750 000 personnes – soit plus de 80 % de la population palestinienne – sont forcées de se réfugier dans les pays limitrophes à cause des violences. Le royaume hachémite accueille environ 100 000 d’entre eux, et beaucoup d'exilés s’installent à Zarqa, zone désertique de la banlieue d’Amman. Soixante-quinze ans après l’exil, quelle relation entretiennent-ils avec leur pays d’origine et leur pays d'accueil ?