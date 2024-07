Joe Biden annonce renoncer à se présenter à l'élection présidentielle américaine 2024 (communiqué)

information fournie par France 24 • 21/07/2024 à 20:19

Le président américain Joe Biden a annoncé dans un communiqué, publié dimanche 21 juillet sur le réseau social X, renoncer à se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Le président démocrate revient sur son bilan et assure que son mandat a été "le plus grand honneur de sa vie". "J'estime qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays de me retirer et de me concentrer pleinement sur mes devoirs de président", écrit-il, annonçant qu'il s'adressera au peuple américain "plus tard dans la semaine". Les précisions de Sonia Dridi depuis Washington.