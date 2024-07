information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 13:01

En ce deuxième jour de compétition des Jeux olympiques de Paris 2024, les équipes de France 24 se trouvent sous la Tour Eiffel pour suivre le Beach-volley. Côté français, on retrouve 8 qualifiés (soit 4 paires, 2 duos chez femmes et 2 duos chez les hommes). Depuis sept éditions, les États-Unis et le Brésil trustent le podium, faisant des nations les grandes favorites chez les hommes et chez les femmes pour cette édition, comme l'explique Cédric Ferreira.