information fournie par France 24 • 12/08/2024 à 14:03

Historique, et prometteur: jamais la France n'avait fait aussi bien aux JO, avec 16 titres et au moins 63 médailles, mieux qu'à Atlanta il y a 28 ans, un résultat qui pourrait servir de tremplin pour le futur. Les précisions d'Armand de Rendinger, consultant international pour l'olympisme et le sport.