Jean Ping, opposant politique gabonais : "Ali Bongo est devenu un zombi malade"

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 18:23

Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle de 2016 qu’il affirme encore aujourd'hui avoir gagné contre Ali Bongo, demande que la vacance du pouvoir soit déclarée en raison de l’état de santé du président. Il affirme que celui-ci, victime d'un AVC en 2018, n’est plus en état de diriger le Gabon et appelle la Cour constitutionnelle à le déclarer inapte. Selon lui, la population est exsangue et disposée à un changement de régime. Tout en appelant à une transition pacifique du pouvoir, il exige qu’elle ait lieu avant la prochaine élection présidentielle prévue en 2023.