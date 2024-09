information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 19:00

Rendez-vous avec le réalisateur, producteur et comédien Jean-Pascal Zadi, à l’occasion de la sortie de la saison 2 de la série "En place". Retour sur son enfance, ses débuts épiques dans l’univers de l’audiovisuel, le succès fulgurant de "Tout simplement noir" et ses projets sur le continent africain. Dans cet épisode, Madame Françoise Le Guennou-Remarck, ministre de la Culture et de la francophonie de la Côte d’Ivoire offre la vidéo surprise.