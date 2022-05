information fournie par France 24 • 18/05/2022 à 12:12

Jean-Louis Bourlanges, député du MoDem et président de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Élisabeth Borne nommée Première ministre, la campagne des législatives et la guerre en Ukraine sont les principaux thèmes développés dans ce numéro de "Mardi politique".