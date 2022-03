information fournie par France 24 • 01/03/2022 à 17:28

Le Premier ministre Jean Castex a dénoncé mardi un "acte de guerre" russe contre l'Ukraine et une "agression cynique et préméditée" que "La France condamne de la manière la plus absolue", dans un discours devant le Parlement. Le décryptage de Roselyne Lefebvre, chroniqueuse politique pour FRANCE 24.