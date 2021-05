Jean-Baptiste Alaize : le génocide des Tutsi pour passé, l'or paralympique en ligne de mire

France 24 • 11/05/2021 à 15:22

C'est un sportif au parcours hors du commun. Né en 1991 au Burundi, Jean-Baptiste Alaize a été victime du génocide des Tutsi. Après avoir été attaqué à la machette, il s'est réveillé amputé. Aujourd'hui, il est athlète handisport, quadruple champion du monde et recordman du monde du saut en longueur des moins de 23 ans. Un champion que l'on a le plaisir de retrouver depuis Miami, où il se prépare pour les Jeux paralympiques d'été de Tokyo. Il nous parle de son parcours inspirant et de sa volonté de changer le regard sur le handicap et les différences.