Israël accepte de reprendre les négociations en vue d'une trêve à Gaza

France 24 • 09/08/2024 à 10:18

La Défense civile dans la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement palestinien Hamas, a fait état jeudi d'au moins 18 morts dans des frappes israéliennes sur deux écoles, alors que l'Iran a accusé Israël de vouloir "étendre la guerre" au Moyen-Orient. Israël a aussi accepté jeudi de reprendre le 15 août les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza et d'une libération des otages par le Hamas, après une intervention des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar qui ont prévenu les deux belligérants qu'il n'y a "plus de temps à perdre ni d'excuses" pour de nouveaux atermoiements.