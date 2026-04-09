Des milliers d'Iraniens se sont rassemblés à Téhéran pour rendre hommage au défunt guide suprême Ali Khamenei, qui a dirigé le pays pendant près de quarante ans jusqu'à son assassinat lors de frappes américano-israéliennes au début de la guerre au Moyen-Orient.
Iran: rassemblement à Téhéran en mémoire du défunt guide suprême Khamenei
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