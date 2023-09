Iran : où en est la contestation ? Le régime iranien face au soulèvement du peuple

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 16:35

Où en est le mouvement "Femme, vie, liberté" en Iran, un an après la mort de Mahsa Amini ?Femmes et hommes, ils sont encore nombreux à se mobiliser malgré la répression, à défier le régime, et certaines femmes à sortir sans voile. Mais jusqu'à quand ? Les Afghanes elles aussi connaissent des privations de liberté. Depuis 2 ans et le retour au pouvoir des Talibans, elles vivent un cauchemar. Certaines militantes des droits des femmes ont réussi à s’enfuir et sont arrivées depuis peu en France.